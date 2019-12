Rellen in Duindorp na afgelasten van vreugdevuur: 9-jarig jongetje aangehouden

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes is de jongste verdachte een jongetje van slechts negen jaar oud. Het kind was volgens de gemeente ‘betrokken bij het rondlopen met een molotovcocktail’. Remkes geeft vandaag in een brief aan dat de komende weken harder wordt opgetreden in de wijk om de wetteloosheid tegen te gaan.



,,Het is onaanvaardbaar dat de bewoners van Duindorp worden blootgesteld aan dit soort ongeregeldheden en dat er op deze schaal vernielingen worden aangericht’’, aldus Remkes, die onder meer doelt op het belemmeren van de hulpdiensten door het gebruik van kraaienpoten en het opwerpen van barricades. ,,In situaties waarin elke seconde telt, kan dit leiden tot een levensgevaarlijke situatie en dat is onacceptabel.’’



De waarnemend burgemeester zegt dat hij met de handhavings- en hulporganisatie in de stad afspraken heeft gemaakt om ‘op te treden om deze wetteloosheid het hoofd te bieden’. Om welke maatregelen het concreet gaat, laat hij in het midden.