Relschoppers breken door politieblokkade bij woning minister Van der Wal in Hierden en gooien met vuurwerk

Zij werkten aan de beruchte graffitite­ke­ning van Steven Berghuis: ‘Dat wordt gratis tripje Auschwitz’

‘Hun beste speler’ stapte over naar de aartsvijand. Vandaar dat Feyenoordsupporters Alex van der L. (42) en Rudi M. (47) afgelopen zomer ‘een beetje gefrustreerd’ de spuitbussen oppakten. Een dag later regende het verontwaardigde reacties over een antisemitische graffiti van Steven Berghuis.

16:51