René en Dagmar verloren hun dochter door ongeluk: ‘We willen dat de naam Anne genoemd blijft worden’

Dagmar: ,,In februari 2022 is het acht jaar geleden dat Anne op haar scooter buiten haar schuld in Boven-Leeuwen is aangereden door een automobilist. Ze is ter plekke overleden. Anne is 16 jaar geworden. Van elke dag maakte ze iets geweldigs. Zij had veel vrienden en vriendinnen om zich heen. Anne ondernam allerlei leuke dingen, creëerde gezellige momenten met ons. Ze was altijd in voor gekkigheid.”



,,Op het Pax Christi College deed ze het goed. Ze sportte veel. Anne danste heel goed. Bij de supermarkt had ze een baantje. Wij hebben ons erover verbaasd dat ze altijd voor iedereen tijd wist te maken.’’