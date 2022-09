René en Sandra horen overal ‘God save the Queen’ uit de radio’s schallen: ‘Ze stopten ervoor’

Sandra Blom en René Jansen uit Heilig Landstichting vieren sinds maandag in Engeland vakantie. Deze donderdag was het, zo formuleert Jansen het, ‘takkeweer’, wat reden was om heel wat tijd door te brengen in de kroeg nabij de plaats Bath, waar ze verblijven.



,,De barman had niet veel op met het koningshuis, moest vooral lachen toen ik zei dat ze straks opgezadeld zouden worden met koning Charles.”