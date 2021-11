Restaurant doet alcohol en varkensvlees in de ban: ‘Moslims voelden zich niet op hun gemak’

HENGELO - In het westen van het land is het niet bijzonder, in deze regio wel: bij het Hengelose restaurant Hisar kun je geen glaasje wijn of pilsje meer krijgen bij het eten. Ook varkensvlees is van de kaart gehaald om moslims tegemoet te komen. „Mensen moeten eraan wennen”, is de overtuiging van eigenaar Namik Karademir.