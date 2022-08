Restaurant én blikvanger in Apeldoorn staat te verpauperen: hoe kan dat?

Het vormde jarenlang een vertrouwd recept wanneer je vanaf Teuge via de Deventerstraat Apeldoorn binnenreed. Eerst kwam het blauw-witte plaatsnaambord. Iets daarna het authentieke groen-geel van Istana Bali. Maar het Indonesische etablissement stopte er vorig jaar op 31 maart mee. Een maand of twee later werd bekend dat Ayf Kebap er zou komen. Niet als shoarmazaak, zoals in Deventer en in Apeldoorn-Zuid, maar als een restaurant annex steakhouse.