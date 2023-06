Restaurant is binnen een half jaar alweer failliet: ‘Droom spat uiteen’

Peter Gillis moet zijn vakantie­vil­la laten slopen, maar daar legt hij zich niet bij neer

Peter Gillis en Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer in Lommel krijgen tien maanden de tijd om een vakantievilla die zonder vergunning is gebouwd te slopen. Doen ze dat niet, dan moeten ze een dwangsom van 250 euro moeten betalen voor elke dag dat de villa er nog staat. Dat oordeelde de Hasseltse strafrechter dinsdag. Gillis gaat in beroep bij het hof van Antwerpen.