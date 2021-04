Ria doet aangifte tegen ‘massamoordenaar’ Apeldoorn: ‘Boos? Ik ben laaiend!’

Als Walhof woensdag het vaste rondje met haar twee honden loopt, weet ze even niet waar ze het zoeken moet. Is de Matense verdwaald in eigen wijk? Nee, ze staat helemaal paf wanneer ze ziet wat er aan de Kaartenmakershoeve gebeurd is.



De sloten zijn er gebaggerd. En Walhof realiseert zich direct dat zich daardoor een stille ramp heeft voltrokken. ,,Ik was echt verbijsterd. Potverdikkeme. Alles is weg. Want in die sloot zat een heel grote broedplek, met tientallen padden en kikkers. Die zijn bij het schoonscheppen meegenomen en nu allemaal dood. Of ik boos ben? Ik ben laaiend!’’