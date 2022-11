Rick (20) laat zien waarom ‘hoger’ onderwijs niet altijd ‘beter’ is: ‘Je moet vooral doen waar je hart ligt’

Het ondernemerschap is hem met de paplepel ingegoten: Rick Heinneman (20) is zoon van een garagehouder. De mbo-student van het SOMA College treedt graag in de voetsporen van zijn vader, maar dan in een andere tak van ‘sport’: die van grondverzetmachines.

Als 8-jarig ventje stapte hij voor het eerst in een minikraan: Rick Heinneman uit Schildwolde was meteen verkocht. De liefde voor machines werd in de loop der jaren alleen maar sterker. Na zijn opleiding machinist grondverzet (niveau 3 BOL, beroepsopleidende leerweg) volgt Rick momenteel de opleiding tot uitvoerder voor bouw en infra (niveau 4). Dit gebeurt allemaal om zijn grote droom te verwezenlijken: een eigen bedrijf opzetten met een mobiele kraan.

Over een maand of zeven is het zo ver. Dan heeft Rick zijn diploma en de basis gelegd om op termijn ondernemer te worden. ,,Ik wil eerst kapitaal opbouwen door me als zzp’er te laten inhuren als kraanmachinist. Zo’n kraan kun je natuurlijk kopen, maar ook huren of leasen. Er is veel vraag naar machines en kraanmachinisten, ik hoef niet bang te zijn dat ik me ga vervelen.’’

Praktijk

Dat komt goed uit, want Rick is een ondernemend type. ,,Ik ben altijd bezig, werk ook veel thuis in het bedrijf van mijn vader.’’ Het was dan ook niet verwonderlijk dat Rick koos voor een typische praktijkopleiding. ,,Toen ik op de middelbare school zat, ben ik ook bij andere opleidingen gaan kijken. Maar bij het SOMA College stonden verschillende soorten kranen en shovels op het praktijkterrein. Dat sprak me meteen enorm aan. Het trok me ook aan dat het onderwijs heel praktijkgericht is; vanaf dag één staan vakken als rekenen, wiskunde en Engels ook in het teken van de beroepspraktijk. En natuurlijk leer je tijdens de opleiding de basis van de machines.’’ Veel mbo-studenten bij het Soma College verblijven intern op de campus in Harderwijk; ook Rick blijft daar van maandag tot en met donderdag, omdat de afstand van zijn woonplaats Schildwolde naar Harderwijk nogal fors is.

Met je handen

Rick is mbo-ambassadeur van het SOMA College, onder meer omdat hij enthousiast kan vertellen over de charme van het leren van een vak én omdat hij tijdens zijn stages heeft laten zien dat hij flexibel is en makkelijk met mensen overweg kan. Hij is dan ook fervent pleitbezorger van het mbo en praktische opleidingen. Rick: ,,Als het gaat om opleidingen en studeren denken mensen vaak dat ‘hoger’ altijd ‘beter’ is. Daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij moet je vooral doen waar je hart ligt. Ik leer niet zo makkelijk, maar ik vind het heerlijk om buiten te zijn en met mijn handen te werken. Zet me alsjeblieft niet de hele dag op een kantoor of in een loods, daar zou ik heel ongelukkig van worden. Als kraanmachinist is de afwisseling leuk: de ene keer ben je aan het slootgraven of een beschoeiing zetten, een andere keer ben je bezig met een huis slopen, een rioolklus, bouwputten uitgraven of doe je het onderhoud van machines.’’ Voor de fijnproevers: Rick droomt van een eigen mobiele kraan, een Takeuchi TB295W.

Inmiddels heeft Rick ook de nodige ervaring opgedaan bij verschillende stagebedrijven. ,,Ik heb ontdekt dat ik het beste functioneer bij niet al te grote bedrijven. Het is belangrijk dat de communicatie goed is en dat je persoonlijke begeleiding krijgt.’’ Dat is voor Rick momenteel het geval bij aannemingsbedrijf Spithorst in Schildwolde, waar hij de geleerde lessen van zijn opleiding ‘uitvoerder bouw/infra’ in de praktijk mag brengen.

Studiekeuze

Omdat Rick op jonge leeftijd al was ‘besmet’ met het kraanmachinist-virus, was het kiezen van zijn vervolgopleiding voor hem relatief eenvoudig. Wie als middelbare scholier nog geen ‘droombaan’ voor ogen heeft, heeft het lastiger bij de studiekeuze, weet Rick. ,,Je moet natuurlijk op jonge leeftijd al een belangrijke keuze maken, ik zie om me heen dat veel jongeren het verrekte moeilijk vinden. Als ik scholieren zou moeten adviseren, zou ik vooral zeggen dat je moet kijken naar een opleiding en beroep waar je veel plezier uit haalt. Als je goed met je handen bent, oriënteer je dan breed op de praktische beroepen. Want of het nu gaat om de metaalbranche, de agrarische sector of techniek, in al die sectoren kun je een prima boterham verdienen. Ga goed na wat bij je past, ga naar open dagen en meeloopdagen en ontdek waar je honderd procent achter staat. En dan zul je zien dat je met je mbo-diploma een gouden toekomst tegemoetgaat.’’

