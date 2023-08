Riëlka wil een prikkelvrij uurtje in winkels: ‘Krijg hoofdpijn van die harde muziek’

turkije Opkrabbe­len tussen brokstuk­ken van aardbeving: ‘Als dit een nachtmer­rie was, had ik het niet geloofd’

Wie weg kon, is vertrokken. Achterblijvers proberen er in tenten of noodwoningen het beste van te maken. Een bezoek aan de Turkse stad Hatay, in februari getroffen door een verwoestende aardbeving.