Rijdt de bus vandaag? Niemand die het nog weet

Justitie eist 20 miljoen van coffeeshop­ke­ten Grass Company

8:39 Justitie probeert minstens twintig miljoen euro af te pakken van coffeeshopketen The Grass Company, vier Brabantse coffeeshops, waarvan er drie ook restaurant zijn. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Breda bevestigt tegenover het Brabants Dagblad dat de ontnemingsprocedure in gang is gezet.