Rijkswaterstaat frustreert provincie tot op het bot: Gelderland vreest hausse aan ‘stikstofrovers’

‘De provincie Gelderland is tegen de afspraken in niet geïnformeerd over het opkopen van Gelderse boeren voor de aanleg van de A27.’ Met die stelling ging de Gelderse politiek woensdagavond vurig een debat over de handelswijze van Rijkswaterstaat. Het Rijk moet zich houden aan de Gelderse regels, zo willen de Statenleden. En daar hoort goed overleg met de provincie bij.

Maar al snel ging het al helemaal niet meer over de vraag wat er nu wel of niet afgestemd was, maar over de golf aan andere projecten van het Rijk waarvoor mogelijk stikstofruimte nodig is in Gelderland. Lelystad Airport, Schiphol. Knooppunt Hoevelaken, knooppunt A1/A30; allemaal projecten waarbij stikstofruimte op de Veluwe broodnodig lijkt te zijn, zo voorspelt gedeputeerde Peter Drenth. Dus nog meer opgekochte boerderijen en stikstofruimte die de provincie uitgaat.

Waarom moeten er boerderijen gekocht worden op de Veluwe voor de A27? Uit berekeningen blijkt dat als de A27 verbreed wordt, dit ook een aanzuigende werking heeft op wegen in de buurt van de Veluwe. Vanwege de aanhoudende stikstofcrisis moet er eerst ergens stikstofneerslag weg bij de natuur, voor er een nieuw project kan komen dat stikstof uitstoot op een bepaald natuurgebied. Pas als de Gelderse boerderijen zijn gestopt, kunnen er extra automobilisten langs de Veluwe naar Utrecht razen.

,,Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat dit helemaal fout gaat”, zei ChristenUnie voorman Dirk Vreugdenhil. Andere partijen vrezen hetzelfde. ,,Gelderland moet geen wingewest worden”, zei René Westra van de VVD.

Alle partijen maakten zich ontzettend druk over het zonder overleg opkopen van boerderijen voor de aanleg van de snelweg A27. ‘Stikstofroof’, noemt Charlotte de Roo (GroenLinks) het. ,,Van onze stikstof moet iedereen afblijven”, zei Marjolein Faber van de PVV. In Utrecht klonk woensdag precies een zelfde geluid bij de politici daar.

Vrees dat Gelderland zelf geen stikstofruimte overhoud

De vrees van de provincies is dat er voor natuurherstel in de eigen regio weinig overblijft. Daarnaast willen Gelderland en Utrecht zelf ook stikstofruimte gebruiken voor bouwprojecten.

In Gelderland riepen de Statenleden de gedeputeerde op tot actie. De provincie kan weigeren de vergunning van de natuurbeschermingswet in te trekken en zo het Rijk tot de orde roepen, stellen zij. De provincie - bevoegd gezag over de vergunning- moet een vergunning van een boer formeel intrekken, voordat een nieuwe partij de stikstofruimte in die vergunning mag gebruiken.

Zonder deze handeling kan de snelweg in Utrecht dus niet worden aangelegd.

Gelderland wil vergunningen wil blokkeren, maar mag dat waarschijnlijk niet

Gedeputeerde Drenth gaf aan dit graag te willen doen. Ook hij vreest namelijk voor een hausse aan opkopers van stikstof die niet met de provincie overleggen.

Beloven dat hij het Rijk gaat stoppen, kon hij niet. Juridisch is dit in principe niet mogelijk, vertelde hij de Statenleden. ,,Ik mag geen politiek bedrijven over vergunningen.’’ Hij kondigde wel aan uit te willen zoeken wat hij juridisch toch kan doen. Drenth wil immers Rijkswaterstaat maar al te graag dwingen tot goed overleg met de provincie.

Voor nu restte in ieder geval een duidelijke oproep aan Den Haag om anders om te gaan met dit dossier. Alle Statenleden willen dat het Rijk méér met de provincie in overleg gaat en niet zonder overleg bedrijven gaat kopen. Met de woorden van Daisy Vliegenthart van het CDA: ‘Ga eens fatsoenlijk met ons om.’

