Rijkswaterstaat: morgenavond gaat het sneeuwen

Ook woensdagochtend wordt sneeuw verwacht, de kans daarop is het grootst in het noordoosten. ‘De kans dat er sneeuw blijft liggen is klein, aangezien de wegdektemperatuur nog niet laag genoeg is. Als er sneeuw blijft liggen is dat zeer lokaal en slechts van korte duur, maar het kan dan wel glad zijn’, waarschuwt Rijkswaterstaat weggebruikers.