Rik Hoens: ‘Als je wilt beginnen met gitaar spelen, zijn twee bands heel belangrijk: AC/DC en Green Day’

,,Normaal luister ik vaak naar techno house, een beetje rock, een beetje Beatles, Queen, AC/DC, The Police. Ik vind van alles wel leuk. ,,Ik ben dit jaar naar een concert geweest van rockband Green Day in Groningen: dat is muziek waar ik heel veel van heb geleerd qua gitaar spelen. Als je wilt beginnen met gitaar spelen, zijn twee bands heel belangrijk: AC/DC en Green Day.”

Is onderweg naar: ,,Ik ga met de bus naar de ANWB, voor de rijschool, ik moet een theorieboekje ophalen. Ik was al half bezig met rijlessen, maar dat is een beetje langzaam gegaan in verband met corona. Het ging allemaal niet door, maar nu eindelijk wel.”



Is in het dagelijks leven ook nog bezig met: ,,Ik studeer nog, doe een muziekopleiding op de Herman Brood Academie in Utrecht. Ik speel al een jaar of twaalf gitaar, maar dit is het eerste jaar van mijn opleiding, ik ben dus net begonnen. Ik ben nog niet van plan om op kamers te gaan wonen, het is goed te doen met de trein.



,,Ik werk ook in Nijmegen in de horeca. Buiten muziek maken, doe ik aan gamen en sporten: ik voetbal en ga naar de sportschool. Voetballen doe ik met vrienden: ik heb wel actief gevoetbald bij een club, maar kreeg het een beetje te druk met school en zo.”