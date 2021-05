Rini durfde het AstraZeneca-vaccin niet aan en moet nu achteraan aansluiten: beurt is voorlopig voorbij

Commissa­ris van de Koning ziet ‘gedeelde bezorgd­heid’ en wil onderzoek naar bestuurs­cul­tuur in Montfer­land

26 mei DIDAM/ 'S-HEERENBERG - Een onafhankelijk verkennend onderzoek naar de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente Montferland. Dat verzoek heeft John Berends, Commissaris van de Koning in Gelderland, woensdag neergelegd bij burgemeester Peter de Baat. Voor Berends is de maat vol na meerdere verontrustende signalen over de bestuurscultuur in Montferland.