RIVM: 112 nieuwe Gelderse ziekenhuisopnames, dat zijn er minder dan woensdag

Bij de politierechter Hij slingerde tijdens achtervol­ging door politie zijn bijrijder uit de auto: ‘Hij was gewoon uitgestapt’

15:06 In de nacht van 11 april 2018 mocht meneer B. (30) zich even een coureur wanen, toen hij in de Nijmeegse binnenstad door de politie werd achtervolgd. De start van het racecircuit lag op de Sint Annastraat, waar hij opviel door luid te claxonneren ‘zonder dat er sprake was van dreigend gevaar’.