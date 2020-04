RIVM: 120 nieuwe besmettingen in Gelderland, maar nauwelijks toename van ziekenhuisopnames

Opschud­ding om mogelijke kinderlok­ker in Ede, politie doet onderzoek

14:18 EDE - Een man die spelende kinderen in een hut heeft aangesproken, zorgt voor opschudding in Ede. Een Facebook-bericht over deze mogelijke kinderlokker in de Edese wijk Rietkampen, is op Facebook al meer dan 700 keer gedeeld.