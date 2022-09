RIVM zoekt 50.000 mensen die af en toe een zelftest willen doen om griep- of coronagolf tijdig te ontdekken

Bij een heleboel mensen valt dezer dagen een brief van gezondheidsinstituut RIVM in de bus. Daarin worden ze opgeroepen mee te doen aan Infectieradar. Op 1 oktober start namelijk een onderzoek dat inzicht moet geven in de mate waarin mensen last hebben van corona, griep of verkoudheid.



Het streven is 50.000 mensen te vinden die mee willen werken aan het onderzoek. Een deel krijgt het verzoek om een keel- en neusmonster af te nemen en dit op te sturen naar het RIVM. Die onderzoekt dat monster en laat na twee dagen weten of sprake is van een infectie, en zo ja met welk virus.