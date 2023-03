Riza moet woning in het buitengebied uit • Staking zorgvervoer valt slecht bij cliënten • Picnic haalt producten uit Duitsland

‘CYBERCRIMINELEN LEKKEN PASPOORTEN DOKTERS EN VERPLEEGKUNDIGEN VAN ZORGINSTELLING IN REGIO ARNHEM’ | Cybercriminelen hebben de gegevens gestolen van mensen van Attent Zorg en Behandeling. De instelling voor ouderenzorg in Arnhem en omgeving benadrukt echter dat een recente hack ‘weinig tot geen’ gevolgen heeft voor de zorg aan cliënten.

VATTENFALL VRAAGT 76 EURO VOOR STADSWARMTE, TERWIJL INKOOPPRIJS ONGEVEER EEN TIENTJE IS | Ben je voor energie aangewezen op stadswarmte van Vattenfall, dan betaal je in Nijmegen per gigajoule minstens 65 euro meer dan de inkoopprijs. Een redelijk bedrag, meent Vattenfall. Onacceptabel, stelt de SP, die vindt dat de stad van de energiereus af moet.



Er speelt nog meer rondom het energiebedrijf. Vijfduizend ondernemers uit Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Friesland betaalden jarenlang veel te veel energiekosten aan eerst Nuon en nu Vattenfall, zegt Stichting Nuon-Claim. Samen zou het gaan om 400 miljoen euro. Dat gaat de stichting nu terugvorderen.

TANKSTATION IN WAGENINGEN OVERVALLEN | Bij een tankstation aan de Churchillweg in Wageningen heeft dinsdagochtend een overval plaatsgevonden. Een jongeman is na de overval op de vlucht geslagen.

FRITS VAN EERT KEERT NIET TERUG BIJ JUMBO | De in opspraak geraakte Jumbo-topman Frits van Eerd keert definitief niet terug in de directie van het supermarktbedrijf. Ton van Veen, die al tijdelijk de leiding op zich had genomen, is definitief benoemd tot bestuursvoorzitter.

KONINGSDAG ARNHEM MOET OOK IN DURE TIJDEN GRATIS BLIJVEN | Koningsdag in Arnhem moet gratis blijven. De nieuwe voorzitter Ernst Wilton van de stichting Koningsdag Arnhem laat daar geen twijfel over bestaan. ,,Het vrij toegankelijke karakter van het feest is een van onze speerpunten.”

DE VLINDERSTICHTING ZET ZICH AL VEERTIG JAAR IN VOOR VLINDERS | Het gaat slecht met de vlinders in Nederland. Maar de zaken zouden er nog veel slechter hebben voorgestaan als De Vlinderstichting in Wageningen zich niet had ingezet voor het beestje. Dit jaar bestaat de stichting veertig jaar.

EX-BOER GERRIT MOET ZIJN HUIS AFBREKEN, MAAR STAAT NA RECHTSZAAK VERBAASD WEER BUITEN | Z’n huis moet-ie van de gemeente afbreken, maar voor de vergunning die hij jaren geleden aanvroeg, moet hij wel gewoon leges betalen. Heel veel leges, aanvankelijk liefst 36.769 euro. Enkele uren nadat Gerrit van den Brink daar bij de rechter zijn beklag over doet, staat de ex-boer uit Uddel verbaasd weer buiten. Is dit echt gebeurd?

WONEN IN OUDE BOERENSTAL MAG NIET ZOMAAR, ZEGT DESKUNDIGE | Dat Riza Sele van de gemeente Lingewaard zijn woning in het buitengebied van Gendt moet verlaten, is volgens de Nijmeegse emeritus hoogleraar sanctierecht Henny Sackers niet vreemd. ,,Plat gezegd geldt dat een bestemmingsplan net zo strikt is als een wettelijk voorschrift: je moet je er aan houden.”

STAKING ZORGVERVOER VALT SLECHT BIJ CLIËNTEN | Achterhoekse cliënten van het doelgroepenvervoer hopen dat ‘hun’ taxichauffeurs niet meer gaan staken. ,,Ik snap dat ze graag meer geld verdienen, maar dit is niet leuk meer”, zegt Eilien Wevers uit Aalten.

EIGENAAR LAPT REGELS AAN DE LAARS EN BOUWT VEEL TE GROTE VILLA | Wat doe je met een kapitaal huis dat opzettelijk veel groter is gebouwd dan toegestaan? Sleep je de eigenaar voor de rechter en laat je de boel deels afbreken of legaliseer je het bouwwerk? De gemeente Zaltbommel neigt naar het laatste.

PICNIC HAALT COLA EN NUTELLA NU UIT DUITSLAND | Nutella, Heinz Ketchup, Coca Cola, Pringles, deze en andere producten zijn sinds een paar weken allemaal een stuk goedkoper bij Picnic. Want de online supermarkt winkelt nu ook bij de oosterburen; in Duitsland liggen de prijzen een stuk lager. ,,Het prijsverschil is enorm, de consument is de dupe.”

RESTEN VAN ENORM LANDGOED KOMEN TEVOORSCHIJN BIJ WERK AAN HET RIOOL | Bij de vervanging van het riool in het Spijkerkwartier in Arnhem zijn de restanten tevoorschijn gekomen van Villa Geldersch Spijker uit de zeventiende of achttiende eeuw.

ACTIE TEGEN ZAKKENROLLERS EN DIEVEN ROND STATION ARNHEM CENTRAAL | Zakkenrollers en dieven slaan weer volop toe in de trein en op en rond station Arnhem Centraal. Burgemeester Ahmed Marcouch kondigt nieuwe controles aan, samen met de politie en vervoerders.

VERDACHTE (27) VAN ONGELUK MET VIER DODEN IN BRABANT VRIJGELATEN | De 27-jarige Omar E., verdacht van de aanrijding in Oud-Gastel waarbij vier mensen om het leven kwamen, komt woensdag vrij. De rechtbank in Breda heeft hem dinsdag geschorst uit voorarrest. Hij krijgt wel strenge voorwaarden waaraan hij zich moet houden.

VEEL VERMOGEN? DAN MOET JE GOED OPLETTEN | Het is weer zover: sinds 1 maart kun je de aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Wij helpen je op weg bij je belastingaangifte. Vandaag: hoe zit het met je vermogen?

