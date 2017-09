Roadblocks bij Appelpop zijn overdreven

Politie maakt zich zorgen om vermiste Melvin (13)

20:03 ZALTBOMMEL - In de buurt van het NS-station in Zaltbommel is een jongen vermist. Het gaat om de 13-jarige Melvin. De politie is dringend naar hem op zoek. ,,Wij maken ons zorgen om deze jongen”, schrijft de politie bij een foto van Melvin op Facebook.