Rob Jetten (D66) wil stop op huizenopkopers: PvdA juicht dat toe, VVD sceptisch

Het is voor het eerst dat de Nijmeegse D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer zich zo openlijk uitspreekt voor het nadrukkelijk ingrijpen in de vrije woningmarkt. De VVD reageert sceptisch op dit nieuwe idee van haar coalitiepartner. Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) ziet het garanderen van huuraanbod voor middeninkomens wel als een reële oplossing voor de exploderende huurprijzen in met name de Randstad. ,,Daar werken we als coalitiepartijen ook aan.” Maar om een rem te zetten investeerders die huizen kopen voor particuliere verhuur ziet hij niet zitten. ,,Het grote probleem in Nederland is het gebrek aan voldoende geschikt woningaanbod. Er zijn verhoudingsgewijs al te weinig panden in de verhuur voor middeninkomens. Het verbieden van investeerders om überhaupt meerdere huizen te kopen en die te verhuren is geen oplossing.”