Roddelkoningin versus Rachel Hazes in rechtbank • René liet z’n ketel ombouwen voor een tank in de tuin

TE VEEL OPNAMES IN KORTE TIJD, PATIËNTEN OVERNACHTEN OP SPOEDEISENDE HULP | Vanwege de aanhoudende drukte in de ziekenhuizen moesten afgelopen weekend verschillende mensen die moesten worden opgenomen noodgedwongen de nacht doorbrengen op de spoedeisende hulp. De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) spreekt van een ongewenste situatie. ,,Wij hebben niet de faciliteiten om patiënten een goede nachtrust te gunnen”, zegt voorzitter David Baden.

INWONERS BUITENGEBIED STAPPEN VOLOP OVER OP PROPAANGAS | Goedkoper gas in huis én niet meer afhankelijk zijn van de overheid. Steeds meer bedrijven en inwoners van het buitengebied stappen over op een eigen gastank met propaan voor de deur. Helaas is het niet voor iedereen die het wil beschikbaar

GEBLAF VAN HOND VOORKOMT ERGER BIJ STALBRAND IN HALLE | De hond van de familie Teunissen in Halle heeft zaterdagavond erger voorkomen bij een brand in een kalverstal op het erf aan de Nicolaasweg. ,,De hond sloeg aan en daarom ging mijn broer kijken wat er aan de hand was.”

WATERPEIL GROTE RIVIEREN STIJGT STEVIG | De Rijn wordt zeer waarschijnlijk minstens 3 meter hoger, de waterafvoer in de Maas gaat op zijn minst verdubbelen. Rijkswaterstaat gaat in de loop van deze week belanghebbenden informeren dat wat lager gelegen gebieden mogelijk onderlopen.



CHRIS VELT OVERVALLER EN IS NU INEENS ‘DADER’ | Hoeveel geweld mag je als slachtoffer van een overval tegen de dader gebruiken? In Apeldoorn werkte het personeel van een snackbar de overvaller tegen de grond met een frietmand. Ben je dan ineens van slachtoffer veranderd in een dader?



N329 URENLANG DICHT NADAT TANKWAGEN KANTELT EN IN SLOOT VALT | Een tankwagen met 40 ton dierenvoeding is maandagochtend van de Noord-Zuid (N329) bij Altforst geraakt en in een sloot beland. Hulpdiensten kwamen gelijk in actie. De weg was vanwege bergingswerkzaamheden tot diep in de middag afgesloten voor alle verkeer. De Noord-Zuid is een belangrijke verbindingsroute tussen Oss en Druten (via het veer bij Appeltern).

VUILNISMANNEN HOREN GELUID IN VRACHTWAGEN EN ONTDEKKEN KAT TUSSEN DE ZAKKEN | Vuilnismannen in Oss deden maandagochtend een wel heel bijzondere ontdekking in hun vrachtwagen. Een kat zat verscholen tussen de vuilniszakken. Het beestje is inmiddels naar een dierenopvang gebracht, meldt de Dierenambulance Maasland.



RODDELKONINGIN YVONNE COLDEWEIJER TEGENOVER RACHEL HAZES IN DE RECHTBANK | Rachel Hazes heeft het helemaal gehad met juicevlogger Yvonne Coldewijk. De uitlatingen die de ongekroonde juicekoningin over haar doet ‘zijn kwetsend, onnodig grievend en moeten stoppen’. ,,Wat zij doet, kan echt niet”, brieste Hazes vanmiddag in de rechtbank in Amsterdam. Coldeweijer hoorde de aantijgingen glimlachend aan en reageerde kort. ,,Ik sta met volle overtuiging achter mijn juice.



ONGENEESLIJK ZIEKE MARRY WERKT ‘GEWOON’ NOG OP ONCOLOGIEAFDELING | Ze heeft onbehandelbare slokdarmkanker, maar staat nog steeds klaar voor haar patiënten op de oncologieafdeling. Dat maakt verpleegkundige bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht Marry Versluis (61) misschien wel dé Zorgmedewerker van het Jaar 2022. ,,Ik ben gezegend met een zeer positief karakter.”

Volledig scherm Marry Versluis staat nog steeds klaar voor haar patiënten. © Angeliek de Jonge

WERELDBEROEMD RESTAURANT NOMA SLUIT | Van heinde en verre komen mensen naar restaurant Noma in de Deense hoofdstad Kopenhagen om hun smaakpapillen te laten prikkelen. Maar dat kan niet lang meer: eind volgend jaar sluit Noma z’n deuren. Het is financieel en emotioneel niet langer vol te houden, zegt chef-kok René Redzepi.



GERBERT EN VAIDA MOGEN HUN VAKANTIEHUISJE UIT 1946 NIET NOG LANGER VERHUREN | Al bijna driekwart eeuw verhuren ze het zomerhuisje bij hun woning aan vakantiegangers. Van de gemeente moeten Gerbert en Vaida van de Vlekkert daar nu subiet mee stoppen. Zij snappen er niets van en pikken het niet. De rechter plaatst ook veel vraagtekens bij het verbod.



PIETER WORDT HELEMAAL GEK VAN TELEFOONTJES OVER GEVONDEN SLEUTELS | Het is het gesprek van de dag in het Zeeuwse Westkapelle. Heel het dorp heeft het al dagenlang over de gevonden sleutels van Pieter Houmes. Door meer dan honderd mensen is de Westkappelaar de afgelopen dagen gebeld met steeds hetzelfde verhaal. ,,Dat ze mijn sleutels hebben gevonden met een labeltje met mijn telefoonnummer. Maar ik ben mijn sleutels helemaal niet kwijt.”



RENÉ KOOS VOOR EEN TANK IN DE TUIN | Goedkoper gas in huis én niet meer afhankelijk zijn van de overheid. Steeds meer bedrijven en inwoners van het buitengebied stappen over op een eigen gastank met propaan voor de deur. René Roelofs uit Huissen is één van hen. ,,De belangrijkste aanleiding voor ons om hier naar te gaan kijken: de energieprijzen. Ik heb een variabel contract en dus liepen die kosten flink op.”



Luister hier naar onze voetbalpodcast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.