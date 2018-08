Roep om uitbreiding rookverbod op straat groeit

Het draagvlak voor een ban op de sigaret op straat groeit, ook in onze regio. In Zevenaar bijvoorbeeld wordt nog niet gewerkt aan een rookverbod in bepaalde straten. ,,Maar het is wel een onderwerp dat wat mij betreft aandacht verdient’’, laat burgemeester Ella Schadd weten. ,,In het kader van de volksgezondheid lijkt het me goed als we gaan onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.’’ Een totaal rookverbod is volgens haar niet nodig. Schadd denkt wel dat een algeheel rookverbod rond het ziekenhuis en rond scholen het belangrijkste is. ,,Roken is ongezond en een slecht voorbeeld voor kinderen. Aan een rookverbod rond de basisscholen zou je dus inderdaad kunnen denken.’’



Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek zegt het streven naar een volledig rookvrije generatie volop te steunen en denkt dat rookvrije zones daar echt bij kunnen helpen. Zijn gemeente kent nog geen rookvrije zones. Daar wordt op dit moment ook nog niet aan gewerkt. ,,Maar ik ben daar wel voor. Niet als solitaire maatregel, maar als onderdeel van een groter pakket.’’