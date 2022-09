Rollator is onontbeerlijk bij Liemerse bedevaart naar Kevelaer: ‘Het geloof stopt niet’

Chauffeur Hans heeft een flinke klus aan het uitladen van de rollators. Eenmaal op de stoep in Kevelaer lijken ze wel in startopstelling te staan voor een Formule 1-race. Een groepje bijeengedreven zwarte schapen op vier wielen.



Aan de Liemerse bedevaart naar het Duitse Kevelaer doen op deze donderdag vooral oudere mensen mee, zoveel is duidelijk. Als ’s middags in het park bij het stadje de kruisweg wordt gebeden, waarbij anderhalf uur moet worden gestaan en gelopen, gaat maar een klein deel van de pelgrims mee. De meesten blijven bij de ‘kleine kruisweg’ in de binnenstad, waar de deelnemers kunnen blijven zitten.



De jongste bedevaartgangers zijn in de 50 en begeleiden hun moeder, zoals Annelies Wilting (56) uit Groessen, die hier is met haar moeder Willemien (89). Of zoals Rianne Lendering (51), die haar Zevenaarse moeder Gerda Grob (79) begeleidt.