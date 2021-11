Rolstoelbus voor Rayèn (4) bijna in zicht dankzij inzamelen kroonkurken: ‘Bij elke gift moeten we een traantje laten’

Het was een zware bevalling voor Manal Hopmans uit Tiel. De moeder van de goedlachse Rayèn voelde het dagen van tevoren al aankomen. ,,Ik had voorweeën, werd uiteindelijk gestript en voorbereid op een ruggenprik in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.”

Om baby Rayèn te monitoren plaatsten de zorgverleners een sensor op het hoofdje van Rayèn en zagen ze dat er iets mis was. Manal moest voor een spoedkeizersnede geopereerd worden. Na zijn geboorte werd Rayèn direct naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gereden. Een dramatische periode volgde.

Rolstoelbus

Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Maar vanwege zuurstoftekort liep Rayèn blijvende hersenschade op. Het leven begon op die manier erg intensief voor de vrolijke kleuter, want na een ziekenhuisopname volgden fysiotherapie, logopedie en een revalidatieproject in de Sint Maartenskliniek.

Hoewel de behandelingen goed verliepen, zijn Rayèns hand- en mondmotoriek, maar ook zijn loopbewegingen en staande houding aangetast. Hierdoor is de jongen afhankelijk van een spraakcomputer, een loopstoel, een trippelstoel, een statafel en een rolstoel.

Quote De gemeente draagt niet bij in deze kosten, daarom zijn we een actie gestart Manal Hopmans

Het vrolijke ventje wil graag bewegen, maar een eenvoudige rolstoel is niet toereikend. Een elektrische rolstoel is dat wel, alleen is om die te vervoeren ook weer een speciale auto nodig. ,,Die zijn helaas heel erg duur”, zegt Hopmans. ,,De prijs gaat al snel naar 40.000 euro. De gemeente draagt niet bij in deze kosten, daarom zijn we een actie gestart. Mensen kunnen een financiële bijdrage doen, maar ook flessendoppen doneren. Zo kan iedereen die dat wil op zijn of haar manier een steentje bijdragen.’’

Recyclingbedrijf

De kroonkurken van fris- of bierflesjes kunnen bij de familie in een bak in de voortuin worden gedeponeerd, maar ook bij een van de vele inzameladressen in de wijde omtrek waar de doppen speciaal voor Rayèn ingezameld worden. De kroonkurken worden vervolgens gehaald of naar de ouders gebracht, die de doppen in emmers, dozen, zakken en bakken in de garage bewaren. Om de twee weken brengen de ouders alle doppen dan naar een Tiels metaalrecyclingbedrijf, waar ongeveer 20 cent per kilo voor de ijzeren doppen wordt betaald.

,,We krijgen rond de 70 euro per keer, elke twee weken hebben we bijna 320 kilo aan doppen”, vertelt Hopmans. ,,Daarmee hebben we in totaal al ongeveer 1000 euro opgehaald. Samen met de andere donaties staat de teller al op 20.921 euro.”

Tijdnood

Dat lijkt de goede kant op te gaan, maar het is toch belangrijk dat nog meer mensen deze actie steunen. ,,De gemeente liet onlangs weten dat we door de crowdfundingsactie alle aanpassingen aan de auto ook zelf kunnen financieren”.

Maar dat is niet zo, dus haast lijkt geboden. Tot het streefbedrag is bereikt blijft het gezin hopen op barmhartigheid. Gelukkig blijft het drietal positief en doet de steun van soms wildvreemden hen veel goed: ,,Bij elke gift moeten we wel een traantje laten, het is zo hartverwarmend.”

Wil je Rayèn helpen bij het verkrijgen van de rolstoelbus? Doppen doneren kan in de voortuin aan de Dokter Pameijerstraat 10a in Tiel. Of kijk op de Facebookpagina.

