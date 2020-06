Roma-jongeren voor rechter voor schokkende rooftochten op pinnende ouderen

Niets aan de zaak is niet schokkend. De leeftijd van de verdachten: 19, 20 en 21. De leeftijd van de slachtoffers: de jongste was zeventig. De methode: bij een pinautomaat wachten op kwetsbare klanten en als die hun code hebben ingetikt hun een doodsschrik bezorgen en/of opzij duwen. De buit: ze tikken snel een ander bedrag in, meestal 800 euro. Maar vooral de hoeveelheid: er komen 27 overvallen ter sprake, maar ze hebben er veel meer gepleegd. Vier maanden waren ze zeker bezig en de laatste week sloegen ze in vier dagen 14 keer toe.