Romantisch avondje voor de open haard? Vergeet het maar: stookalert voor Gelderland

Naast Gelderland geldt het stookalert vandaag ook voor de provincie Overijssel. Het is de vierde keer dat de RIVM een stookalert afkondigt sinds de introductie op 1 november 2019. De eerste melding gold voor zes provincies, inclusief Gelderland.



‘Houtrook is ongezond. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen’, stelt het RIVM.



Op dit moment is er in de provincies waarvoor het stookalert geldt sprake van die ongunstige weersomstandigheden. Het stookalert gaat uit als de helft van een provincie minimaal zes uur lang een verwachting heeft voor deze ongunstige weersomstandigheden.