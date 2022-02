Ronald is autistisch en zoekt de ware: ‘Ik geef de moed niet op’

update Gewonde bij steekinci­dent op kruising in Enschede, politie arresteert verdachte

ENSCHEDE - Op de kruising van de Burgemeester van Veenstraat met de Wethouder Beversstraat in Enschede heeft zondagavond een steekincident plaatsgevonden. Een persoon is gewond geraakt, de politie heeft een verdachte gearresteerd. De omgeving is door de politie afgezet.

20:55