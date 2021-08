Ronald stopte met werken en stapte in de camper-business: ‘Het is veel relaxter dan het reclamebureau’

,,Veel uitvoerend werk, dus”, zegt Suselbeek. ,,Toch gingen de bijzaken van het ondernemen me meer en meer tegenstaan. Bovendien viel de druk van de deadlines voor het werk me steeds zwaarder. Misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat je ouder wordt. Ik had er in elk geval niet veel zin meer in en verkocht mijn bedrijf. Mijn vrouw blijft werken voor de nieuwe eigenaar.”

Klaar met ondernemen, dacht hij

Suselbeek was wel klaar met ondernemen. Dacht hij. Tot er iets nieuws op zijn pad kwam. ,,In onze vrije tijd gingen wij veel kamperen. Met een camper crosten we heel Europa door. Toen ik mijn buscamper wilde verkopen en veel last had van al het gedoe eromheen, ontdekte ik een bedrijf dat als tussenpersoon fungeert. ,,Zo ben je gevrijwaard van de vele bezichtigingen, onderbieders en oplichters. Dit bedrijf regelt een goede en veilige verkoop. Later hoorde ik dat degene die onze regio onder zijn hoede had, wegens gezondheidsredenen moest stoppen. Toen was de deal snel gemaakt.”

Prachtige gesprekken

Suselbeek geniet van zijn nieuwe werk. ,,Het is veel relaxter dan het reclamebureau. Bovendien kom je bij de meest uiteenlopende leuke mensen en op de mooiste plekjes in het land. Prachtige gesprekken heb ik dan.”



Hij stapte wel in een gekke tijd in. ,,Er zijn veel ‘coronacampers’ gekocht. Ik verwacht dat die binnenkort wel weer van de hand gaan. Maar op dit moment is er weinig aanbod. Bovendien is er een vertraging ontstaan in de bouw van nieuwe campers. Ik verwacht dat dat wel weer verandert.



,,Het leuke is, ik heb door het bedrijf van mijn ouders al veel technische kennis. Zo herken ik een eerdere reparatie al snel aan de hand van een kitrand. Verder volg ik trainingen en gaat het steeds beter. Misschien ga ik me in de toekomst daarnaast ook toeleggen op de bouw en verbouw van campers. Hier geniet ik echt van.”