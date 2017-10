Rondrijden met grotendeels lege bussen?

Jouw meningIn plaats van een bus die 's avonds volgens een vaste dienstregeling rijdt, zou Breng in Gelderland willen overstappen op een flexibele busdienst die op afroep te bestellen is. De provincie houdt dit echter tegen. Jammer, vindt Breng. Volgens de vervoerder zijn er 's avonds zo weinig reizigers dat het de vraag is of het wel verantwoord is met grote bussen te blijven rijden.