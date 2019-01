Rondzwervend afval: funest voor de natuur, maar kunstwerkjes op zich

Serrarens loodst De Graafschap naar klinkende zege op Fortuna Sittard

16:30 DOETINCHEM - De Graafschap is de tweede seizoenshelft begonnen met een cruciale overwinning op Fortuna Sittard. De Doetinchemse club, hekkensluiter in de eredivisie, won op een uitverkochte Vijverberg overtuigend met 5-1. Fabian Serrarens was drie doelpunten de gevierde man.