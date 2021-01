Ronnie Tober én partner op bezoek bij commissaris Berends... vóór de persconferentie van woensdag

‘Ronnie Tober en zijn partner bij mij op bezoek. Super gezellig en wel bijzonder een zanger, die iedereen wel kent’, schreef de Gelderse commissaris bij een gezellig kiekje van hem met zijn twee gasten.

Twee gasten? Sinds de persconferentie van premier Mark Rutte afgelopen woensdag is het maximumaantal bezoekers per dag teruggebracht naar één. Dus was Berends nu in overtreding?

Er kwamen onmiddellijk boze reacties op zijn bericht: ‘Beetje dom John. Eén bezoeker of geldt dan alleen voor het klootjesvolk’, vroeg ene Ronald zich af. ‘Goed voorbeeld’, schreef Peter Kranenburg.

‘Voor alle mensen met commentaar: nergens staat dat dit vandaag was’, was de reactie van een alerte Twitteraar. En die bleek gelijk te hebben: nog geen uur na de foto postte Berends een volgend bericht waarin hij aan alle onduidelijkheid een eind maakte: ‘Ter aanvulling dit was nog voor de persconferentie van afgelopen woensdag.’

Kopje koffie

Ronnie Tober bevestigt dat het bezoek al op dinsdag was. Hij kent Berends nog van hun gezamenlijke tijd in Apeldoorn, waar Berends burgemeester was. ,,Hij belde of we een keer langs wilden komen voor een kopje koffie’’, vertelt de 75-jarige zanger. ,,Hij heeft ons ook het hele provinciehuis laten zien. Het is echt een aimabele man met het hart op de goede plaats.’’ Dat de commissaris vier dagen later de foto op Twitter heeft gezet, noemt Tober ‘hartstikke leuk’.

Tober benadrukt dat hij en zijn echtgenoot de coronaregels absoluut niet overtreden. ,,Mijn man - hij is 82 - en ik zitten in de risicogroep. Je ziet ook op de foto dat we 1,5 meter afstand houden tot elkaar.’’

