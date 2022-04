Roodstaarten trillen voortdurend met de staart

Twee weken op rij vertelde ik op de natuurpagina dat de biodiversiteit op ons erf, ondanks extra voorzieningen, achteruitgaat. Maar vorige week een lichtpuntje. Voor het eerst hebben we een paartje gekraagde roodstaarten in de tuin. De gekraagde zien we nauwelijks in de Betuwe. In parkachtig landschap met oude bomen wordt wel gebroed en vroeger ook in de hoogstamfruitbomen. De soort keert als een van de eerste Afrikagangers – hij overwintert in de Sahel – bij ons terug op de broedplaatsen.



Ik hoorde de roodstaart al een paar dagen hoog in een van onze lindebomen zingen. Later zag ik hem op een van onze dode wilgen zitten. Vanaf dat punt dook hij regelmatig op de grond en met succes, want elke keer had hij een prooi die op de stronk werd opgegeten. Opvallend dat de zangpost zo hoog in de boom lag en de drie vaste uitkijkposten lager dan 2 meter. Dat zal met het zicht te maken hebben, want de prooitjes die ik hem zag pakken, kleine rupsjes en vliegjes, worden licht over het hoofd gezien. Ook zag ik vliegenvangerachtige vluchtjes. Vliegenvangers gaan vanaf een vaste uitkijkpost met korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden. Onze gekraagde man heeft die techniek niet echt onder de knie. Het was vaker mis dan raak.