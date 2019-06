Roodwit afzetlint als stille getuige van fatale vliegtuigcrash Brabant

De rust in het strakke polderlandschap in het gehucht Oudemolen is teruggekeerd. Een roodwit afzetlint als stille getuige, met klaprozen die ontluiken in de eerste zonnestralen. In de loop van vrijdagavond en -nacht zijn de twee lichamen van de slachtoffers van de vliegtuigcrash en de betrokken toestellen geborgen.

Gistermiddag botsten twee historische vliegtuigen op elkaar en kwamen in de polder terecht. Twee vliegers kwamen om het leven. Na het uitrukken van de hulpdiensten op de vroege vrijdagmiddag en na uitgebreid onderzoek, ook door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is het stil in de polder. Bij het vliegtuigongeluk boven Willemstad, waarbij twee historische Piper Cubs elkaar bij formatievliegen door nog onbekende oorzaak raakten, kwamen de vliegers Mano Groenland (77) uit Steenbergen en René Bubberman (55) uit Delft om het leven.

De vliegtuigjes waren opgestegen vanaf het twintig kilometer zuidelijker gelegen Breda International Airport. De twee vliegers van het andere toestel wisten veilig te landen in het akkerland, iets verderop. Een van deze twee vliegers raakte lichtgewond. De twee vliegers die het ongeval niet hebben overleefd waren verbonden aan het Vliegend Museum Seppe, dat een stallingsplaats biedt voor een tiental historische vliegtuigen.

Vlag halfstok

Rian van den Berg is één van de vijftig vrijwilligers van het museum. De deur van het museum blijft voorlopig dicht, zegt hij zaterdagochtend. ,,We hebben de vlag halfstok hangen. In deze omstandigheden blijven we dicht tot nader order. De mensen die hier een vliegtuig hebben gestald vliegen voorlopig niet. Het is nu eerst het ongeval verwerken en hopen dat duidelijk wordt wat er is gebeurd.”

Waar de toestellen zijn ondergebracht kan hij niet zeggen: ,,We zijn ook niet bij het onderzoek betrokken. We bieden hier een gelegenheid toestellen te stallen, de vliegtuigen zijn prive-eigendom.”

Dienst Luchtvaartpolitie

In het museum, dat eigenlijk vandaag open zou gaan voor het publiek, staan onder meer een Boeing Stearman, de Havilland en diverse Piper Cubs uit de jaren ’50 waar er wereldwijd nog veel van vliegen. Pronkstuk is een Messerschmitt uit de Tweede-Wereldoorlog die uit de lucht is geschoten en weer is opgebouwd. ,,Maar die vliegt niet. Het is een leuk museum, bezoekers gaan hier altijd met een glimlach vandaan. Je kan dicht bij de toestellen komen, onder begeleiding. Maar belangrijk is nu eerst het verwerken van het ongeval.”

Een politiewoordvoerster van de regio West- en Midden-Brabant meldt dat het onderzoek nu bij de Dienst Luchtvaartpolitie ligt, onderdeel van de Landelijke Eenheid van politie. ,,Alles op de plek is nu weg.” Ze kan verder geen mededelingen doen over de aanleiding van het ongeval of voortgang van het onderzoek.

Zwarte dag

Na het ongeval is vrijdagmiddag op initiatief van Breda International Airport een bijeenkomst gehouden in het museum, waar een honderdtal mensen, onder wie ook nabestaanden van de twee slachtoffers aanwezig waren. Directeur Stef Have van het vliegveld, die gisteren sprak van een ‘zwarte dag’, met name voor het Vliegend Museum Seppe: ,,Sommige nabestaanden hadden toch behoefte om aanwezig te zijn, om de locatie hier te zien en te ervaren.” Het was al met al volgens Have een ingrijpende bijeenkomst.

Vandaag is in de verkeerstoren van de Havendienst van het vliegveld een condoleanceregister geopend. ,,Voor iedereen die de vliegers heeft gekend of even wil stil staan bij het ongeval. We kijken nu van dag tot dag wat we kunnen doen en of er behoefte is om samen te komen.”

Vliegend Museum Seppe heeft vijftig vrijwilligers en twintig vliegers. Vlieger Groenland was tevens jarenlang instructeur bij de Vliegclub Seppe. De voorzitter van de Vliegclub heeft gisteren alle 170 leden met een ‘bedroefd hart‘ in een brief op de hoogte gesteld van het drama. Het vliegveld blijft, ondanks het fatale ongeval boven Willemstad, wel open.