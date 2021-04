Roos had net haar havo-diploma op zak toen ze werd getroffen door een hartinfarct: ‘Ze heeft zoveel mensen geraakt’

Groep 60- tot 62-jarigen moet hier nog wachten op vaccin, terwijl er elders in het land veel doses over zijn

13:33 NIJMEGEN - Voor de 60- tot 62-jarigen in onder meer de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is nog geen vaccin beschikbaar en is ook onduidelijk wanneer het er wél is. Terwijl in andere delen van het land huisartsen geen raad weten hoe ze van al hun doses afkomen.