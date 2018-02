RTL-weerman Dennis Wilt (48) verloor zijn zoontje, dochter overwon leukemie

De zorg voor Nout was intensief. Wilt gaf zijn carrière als meteoroloog bij de Koninklijke Luchtmacht op. Ging bij Meteo Consult (nu MeteoGroup) in Wageningen werken, dichtbij huis. Ondertussen werd nagedacht over een tweede kind. ,,We wilden altijd al meer kinderen. Natuurlijk hoorden we die vraag ‘zou je dat wel doen?’, maar de gebeurtenis met Nout stond op zichzelf. Toen Diane zwanger werd, zijn we wel heel goed begeleid met echo’s van de hersenontwikkeling.”



Op 2 februari 2002 kwam Jolijn ter wereld in het ziekenhuis. ,,Met de best mogelijke zorg om ons heen. Het was de dag dat heel Nederland voor de buis zat vanwege het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, waar wij niks van hebben meegekregen. Het was heel spannend, maar het verliep zo mooi. Vol onbezorgdheid. Nout was er ook bij. Je kon merken dat het hem iets deed. Ze hebben vaak naast elkaar in de box gelegen. Voor ons gevoel genoten zij van elkaar.”



Tot die ochtend in december 2002 het noodlot toesloeg. Dennis Wilt was boven, Diane schreeuwde het uit. ,,Nout lag bewegingsloos in bed, hij ademde niet meer. We hadden de afspraak gemaakt: als er complicaties komen en artsen moeten ingrijpen, dan doen we het niet. Mijn eerste reflex was: reanimeren. Je wilt hem bij je houden. De ambulance was er snel, de broeders stonden klaar maar we zeiden: doe maar niet. We hebben Nout in de armen gehouden en geknuffeld.”



Lange tijd kon Wilt lastig genieten van zijn opgroeiende dochter. ,,Je hoort in rouw te zijn, maar ik voelde me ook schuldig. Dat we zo normaal verder konden. Dat ze begon met lopen, met praten, eigenlijk heel gewoon, maar voor ons zo bijzonder. Diane raakte ook nog zwanger van Hidde, onze jongste zoon die op 8 december 2003 werd geboren. Ruim een week voor de eerste sterfdag van Nout.”