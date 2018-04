Ruim 1.600 meldingen van discriminatie in Overijssel en Gelderland

In de provincies Overijssel en Gelderland is vorig jaar 1.629 keer een melding van discriminatie gedaan. Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 Oost-Nederland. Hierin zijn meldingen bij zowel meldpunten als de politie meegenomen.

De meldingen gaan over incidenten waarbij burgers zich beledigd, buitengesloten of gediscrimineerd voelen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. De politie krijgt vaker te maken met meldingen die gaan over geweld of bedreigingen.

Eerste keer

Het is dit jaar voor het eerst dat de cijfers op deze manier gepubliceerd worden. Doordat de politie haar registratiemethode heeft aangepast, is het niet mogelijk de cijfers van 2017 te vergelijken met voorgaande jaren.

In het verspreidingsgebied van de Gelderlander zijn de steden Nijmegen en Arnhem in absolute zin de koplopers. In Nijmegen kwamen 111 meldingen bij een meldpunt en 45 bij de politie. In Arnhem lag dit aantal op respectievelijk 82 en 43. In Tiel is 26 keer bij een meldpunt aangeklopt en 12 maal bij de politie.

Staphorst

Rozendalers voelen zich klaarblijkelijk het minst vaak gediscrimineerd. In het hele vorige jaar is geen enkele keer het meldpunt of de politie ingeschakeld.