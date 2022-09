Ruim 200 meldingen van wateroverlast in Zeeland: ‘Het is puinhoop, puinhoop, puinhoop’

De meldkamer van de brandweer heeft zaterdagochtend ruim 200 meldingen gekregen van wateroverlast in Zeeland. Straten liepen onder, kunstgrasvelden bolden op en winkels stroomden vol, zoals in de Lange Geere in Middelburg.

,,Kijk", zegt bandweerman Jarien Schipper. ,,Zie je die draaikolk?” Hij wijst op het laagste punt van de Lange Geere, een compleet versteende winkelstraat in Middelburg. Twee putten liggen open maar zijn niet meer zichtbaar omdat het water erin kolkt. ,,Toen we hier aankwamen stond er 40 centimeter water." Hij is sinds 's ochtends vroeg met zijn mannen op pad en krijgt de ene melding na de andere. ,,Het is compleet overloaded. Het is puinhoop, puinhoop, puinhoop.”

Volledig scherm Er wordt water gepompt uit het overbelaste riool in de Lange Geere in Middelburg © Dirk-Jan Gjeltema

Overal in Zeeland zorgen zware buiten voor overlast, maar op Walcheren was de situatie net iets extremer dan elders. Met de Lange Geere als hotspot. Geruime tijd kregen zelfs twee tankautospuiten de situatie daar niet onder controle. Bij kappers en huidspecialisten Hoofdzaak 2, kapsalon A-line en De school van Mieke Petiet wordt volop gedweild. ,,Wij zitten hier op het laagste punt", zegt Aafke Bongertman van A-line. ,,Dan ben je dus de pineut."

Niet voor de eerste keer, vult haar buurvrouw Annechien aan, de dochter van Mieke Petiet. ,,Wij zitten hier sinds 1980. Sinds de herinrichting van de Geere is het raak. De laatste keer was een jaar of vijf geleden, dus ik stond er vanochtend niet meteen bij stil. Maar toen kwam het telefoontje: ‘Ik zou maar even bij de zaak gaan kijken.’ ‘Ja, natuurlijk’, dacht ik. Haar bruine sloffen zijn doorweekt. ,,Of ik hier moedeloos van word? Ach nee, het is wat het is. Op een gegeven moment denk je: ‘Daar gaan we weer'.”

Volledig scherm Stijn Fijen leegt een emmer water uit De school van Mieke Petiet. Achter hem Annechien Petiet en in de deuropening Aafte Bongertman van kapsalon A-line. © Dirk-Jan Gjeltema

De ondernemers proberen zich zo goed en kwaad voor te bereiden op dit soort ellende. Bij Petiet staat een dompelpomp. ,,Dan moet je wel in de zaak zijn als het water onderstroomt”, verklaart Annechien. ,,Het is ook al eens gebeurd dat we net pakketten hadden besteld voor de leerlingen. Die stonden in het water. Dat doen we dus nooit meer. Alles staat nu van de grond."

Ook Aafke blijft redelijk laconiek. Vanuit een rioolaansluiting net achter de winkeldeur spuit de brandweer water naar buiten. ,,Toen ik hier kwam stond de onderkant van de deur in het water. Ik heb hem niet opengegooid, want ik was bang dat dan mijn hele zaak blank zou staan. Gelukkig had-ie het meeste tegengehouden. Ik denk wel dat mijn kruipruimte vol staat. En op advies van de brandweer heb ik handdoeken in de wc gepropt. Het riool hier kan al dat regenwater niet aan. Dan bestaat de kans dat het door de wc-pot naar boven komt. Dat heb ik een keer gehad. Nou, dan kan je beter dit hebben.”

Toevallig is de kapperszaak deze zaterdag gesloten. ,,Mijn zoon is jarig", verklaart Aafke. ,,Ik heb een huis vol visite."

Volledig scherm Water uit de Lange Geere wordt door de brandweer geloosd in de Herengracht © Dirk-Jan Gjeltema

Uiteindelijk wint de brandweer ook in de Lange Geere het gevecht tegen het water, mede omdat na de middag de ergste buien geweest zijn. Vanuit het riool in de winkelstraat, die met roodwitte linten is afgezet, zijn waterslangen naar de Herengracht gelegd. Met een spectaculair ogende waterfontein wordt het overvloedige regenwater daar geloosd. ,,Soms moet de pomp even uit om hem schoon te maken", legt Schipper uit. ,,Dan zie je het water hier in de straat meteen weer stijgen."

De brandweer heeft zaterdagochtend ruim 200 meldingen van wateroverlast gekregen, meldt woordvoerder Jelle de Jong van Veiligheidsregio Zeeland. Via sociale media is mensen opgeroepen niet meteen het alarmnummer te bellen: ‘#regen #overlast Op veel plaatsen in Zeeland is sprake van extreme regenval. De meldkamer wordt overspoeld door meldingen. Bel alleen naar 112 bij acuut gevaar voor mens of dier.’

Volledig scherm Uit de kruipruimte van A-line wordt water gepompt © Dirk-Jan Gjeltema