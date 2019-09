Ruim 450 projecten onzeker door stikstofuitspraak; vooral Achterhoek getroffen

Boer Gert S. blijft ontkennen, maar komt toch echt voor de rechter voor brandstich­ting

18:39 Justitie is ervan overtuigd dat boer Gert S. wel degelijk schuldig is aan een reeks branden in Werkhoven en ’t Goy. De agrariër heeft tot nu toe altijd alle betrokkenheid ontkend, maar inmiddels staat de eerste datum voor een rechtszaak tegen S. al in de agenda.