Ruim 500 boetes bij grote controle met ‘belbus’ in Oost-Nederland

UPDATE | Foto's | Video Zeer grote brand Nijmegen is uit: ‘Er kan nog stankover­last zijn’

22:42 NIJMEGEN - Bij het bedrijf HKS Metals aan de Nijverheidsweg in Nijmegen is donderdagmiddag rond 16.30 uur een zeer grote brand ontstaan. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseerde mensen in de buurt van de brand en in het centrum van Nijmegen de ramen en deuren te sluiten en heeft daarom drie keer een NL Alert verspreid.