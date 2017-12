Ruim 600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen tijdens kerstweekend

De afgelopen dagen heeft de politie op meerdere plaatsen in de regio ruim 600 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. In Waardenburg werd een agent met de dood bedreigd en werd een dienstauto vernield.

In het dorpje boven Zaltbommel wilden agenten zaterdag op straat een onbekende hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag nemen. Daarbij werd één van hen met de dood bedreigd. Ook werd de politieauto vernield. Twee personen werden aangehouden.

De avond daarvoor was in dezelfde plaats ook al op twee plekken illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 16-jarige inwoner bleek 11 kilo verboden vuurwerk op zolder te hebben. Dit vuurwerk was door de jongen via internet besteld. Het vuurwerk werd in beslag genomen en zal worden vernietigd. Toen de jongen een ruit van de politieauto vernielde werd hij aangehouden en ingesloten op het bureau.

Mortierbommen

Een 21-jarige man uit Waardenburg werd eveneens aangehouden. De thuis wonende man had 21 kilo illegaal vuurwerk op zijn slaapkamer staan. Het vuurwerk, onder andere Cobra’s, vlinders en mortierbommen, werd in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Verder was het de afgelopen dagen raak in Westervoort, Arnhem, Maasdriel, en Buren. Zo werd naar aanleiding van een anonieme tip liefst 375 kilo vuurwerk op de zolder van een 40-jarige man in Westervoort gevonden door de politie.

In Arnhem liepen agenten per toeval tegen 218 kilo vuurwerk aan. Dit lag in een busje. De politie was bij het busje gaan kijken na een melding van parkeeroverlast. Door de autoruit zagen ze de partij vuurwerk liggen. De 42-jarige eigenaar krijgt proces-verbaal.

Internet

In Maasdriel had een 17-jarige jongen vuurwerk thuis liggen, besteld via internet. Een jongen van dezelfde leeftijd werd in Buren door agenten bezocht. Daar werd 5 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Alle verdachten kunnen een boete verwachten.