Ruim honderd veteranen zoeken naar vermiste Maja • Het gaat weer mis in deze beruchte bocht

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 7 augustus.

VRAAG LAADPALEN VAKANTIEPARKEN | Was tien jaar geleden de standaard vraag van vakantiegangers: ‘Is er wifi?’, nu willen mensen van tevoren graag weten of ze hun elektrische auto kunnen opladen op park of camping. Vakantieparken in de regio gaan er verschillend mee om: ,,Ik heb toch ook geen tankstation voor dieselrijders op het park?’’

TWEE NIJMEGENAREN GEWOND | Zeker dertien Nederlanders zijn zondag gewond geraakt in Cambodja toen een dronken gast op hen inreed tijdens een bruiloft. Ook de bruid raakte gewond, melden Cambodjaanse media. Het gaat om een Nederlandse vrouw die in het huwelijk trad met een Cambodjaan uit Amsterdam, zegt een familielid van een van de aanwezige gasten tegen deze site.

STATIEGELD KOMT NIET TERECHT | Er worden veel minder kleine flesjes ingezameld dan wettelijk afgesproken. Slechts 58 procent werd in 2022 ingeleverd. Het bedrijfsleven belooft daarom meer inzamelpunten op scholen, attractieparken, festivals en in binnensteden. En wat gebeurt er eigenlijk met al het geld dat overblijft? ,,We moeten zorgen dat dat netjes wordt besteed”, zegt Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds.

OPMERKELIJKE MANIER TEGEN LAMP | Een 22-jarige Arnhemmer met een vuurwapen is zaterdag opgepakt op station Arnhem Centraal. Hij liep op een wel heel opmerkelijke manier tegen de lamp.

LAATSTE RIT | Als de tijd het toelaat en patiënten het aankunnen, mag Ed (52) hen verrassen met een laatste uitstapje. ‘Is er nog één plek waar je naar toe zou willen’, vraagt hij ze vlak voor vertrek naar het hospice. Het leidt soms tot enorme blijdschap, waardering, maar ook tot ontroerde gezichten. Ed deelt nu één van die verhalen: ,,De tranen sprongen bij moeder én dochter in de ogen.”

HET GAAT WEER MIS | Het is wéér misgegaan in de beruchte Krakkedelbocht tussen Doornenburg en Angeren. Maandagochtend belandde een automobiliste in de sloot.

ENGELAND NAAR KWARTFINALE | Sarina Wiegman is met Engeland kwartfinalist op het WK na een thriller tegen Nigeria. Haar ploeg had het zwaar tegen de nummer 40 van de FIFA-wereldranglijst, overleefde de verlenging met tien speelsters en nam de strafschoppen uiteindelijk beter. De volgende tegenstander is Colombia of Jamaica.

MOORDAANSLAG ZELENSKY | De Oekraïense inlichtingendiensten hebben opnieuw een mogelijke moordaanslag op president Volodymyr Zelensky verijdeld. Volgens de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) is er een vrouw gearresteerd. Lees hier alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.

ZOEKTOCHT VERMISTE MAJA | Het Veteranen Search Team is maandagochtend in Ede een zoekactie gestart naar de vermiste Maja. De 33-jarige vrouw wordt sinds eind juli vermist.

MARIAN KREEG WÉÉR KANKER | Niet één, maar twee keer kanker krijgen. Het overkomt Marian van Uden uit Cuijk. Ze collecteert al 35 jaar voor KWF Kankerbestrijding. Begin september gaat ze, mits ze niet te ziek is, weer langs de deuren. Juist nu.

GEZICHT MARIELLA ZWELT OP | Een vrouw uit het Belgische Bitsingen heeft haar vakantie in een nachtmerrie zien veranderen nadat ze besloot om haar haren te laten vlechten op een marktje in het westen van Frankrijk. Mariella kreeg barstende hoofdpijn en toen ze enkele dagen later opstond, was haar gezicht helemaal opgezwollen.

EINDELIJK WEER OPEN | Het leed is voor Club Rodenburg in Beesd eindelijk geleden: de gemeente West Betuwe heeft vergunningen afgegeven op naam van tijdelijke exploitanten. Eigenaar Janice Bronk wil in september weer volledige programma’s in de weekenden draaien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.