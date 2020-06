Ruime verdubbeling aantal corona-besmettingen in Voorst na uitbraak bij visverwerker: van 10 naar 22

Gezinsdra­ma in België, moeder doodt haar twee jonge kinderen

21:04 In het Belgische Erquelinnes, tegen de Franse grens aan, heeft een moeder haar twee kinderen gedood. Zij zouden volgens Belgische media 22 maanden en 7 jaar oud geweest zijn. Een derde kind, van 8 jaar, verkeert in kritieke toestand, laat de burgemeester weten. De oorzaak van het gezinsdrama is nog niet bekend.