Ruinerwold-vader kan zomaar straf ontlopen, net als broze oorlogsmisdadigers en oud-DDR-leider Honecker

Judy (39) haalde rechtendi­plo­ma, werd modeont­werp­ster maar is nu tóch advocaat

8:46 Nadat Judy Sliepen (39) haar studie rechten heeft afgerond, vindt ze zich eigenlijk nog te jong voor een carrière in de advocatuur. Bovendien lonkt het modevak. Een aantal jaar later verruilt ze haar baan in de mode toch voor de advocatuur. Vorige week werd Sliepen beëdigd.