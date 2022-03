Russische baas van Heesen Yachts zorgt nu opeens voor ‘ongemak’ in Oss

video Gejuich én genuil om schetsen nieuwe Goffert: ‘Prachtig, maar géén flatgebou­wen in het park’

NIJMEGEN - ‘Geen flats in het park’; ‘Dit creëert parkeerchaos’ en: ‘Schitterend, hier wil ik zelf wel wonen’. De stemming bij de presentatie van de drie toekomstplannen voor NEC’s Goffertstadion is ouderwets Nijmeegs. Gejuich en genuil gaan hand in hand.

