Rust in centrum van Rotterdam wedergekeerd: meer dan zeventig aanhoudingen, twee agenten gewond

met videoNa een onrustige avond is de rust in het centrum van Rotterdam wedergekeerd. Dat meldt de politie die de handen vol had aan opstootjes in de binnenstad. In totaal werden vier waterwerpers ingezet, onder meer op het Hofplein en de Coolsingel. Er zijn 72 mensen aangehouden. Twee agenten raakten gewond.