Rustige straten en pleinen bij begin van avondklok, eerste bekeuringen uitgedeeld

De avondklok is om 21.00 uur ingegaan. Dat zorgt voor rustige straten en pleinen overal in de regio. Een rondje langs de velden.

In Nijmegen is het rustiger dan anders. Toch is het geen verlaten stad. Er rijden nog bussen en treinen, op het stations wachten taxi’s en door de stad rijden maaltijdbezorgers. Maar ook ‘gewoon’ auto- en fietsverkeer.

Een agent in het centrum van Nijmegen meldt rond 22.45 uur dat de politie met twee extra auto’s rondrijdt. Agenten spreken mensen actief aan. Negen van de tien blijken een werkgeversverklaring te hebben. De agent vertelde inmiddels drie bekeuringen van 95 euro te hebben uitgedeeld.

Volledig scherm Nu de avondklok in is gegaan is het de bedoeling dat iedereen thuis blijft. Rotonde N271 met de Nijmeegseweg in Ottersum. Controle van Politie of men de juiste papieren bij zich heeft. © Theo Peeters

Op de rotonde van de N271 met de Nijmeegseweg in Ottersum heeft de politie meteen gecontroleerd. Daar zijn ook al de eerste boetes uitgedeeld.

Volledig scherm Een verlaten Grutstraat in hartje Doetinchem. © Theo Kock

Ook in Doetinchem is het na negen uur stil in de straten. Aan de Kruisbergseweg vlak bij het Slingeland Ziekenhuis staat Max Fronen (23) met zijn vriendin op de oprit bij zijn ouderlijk huis te kijken naar... Ja, naar wat eigenlijk? ,,Dit is normaal één van de drukste straten van Doetinchem, het is hier nu zó stil”, stelt hij vast. ,,Ik zei tegen m’n vriendin: we gaan even aan de straat kijken. Dat we dit in 2021 meemaken, vind ik zo bizar.”

Volledig scherm Een verlaten snelweg bij Arnhem. © Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Ook op de normaal toch wel drukke A50/A12 bij Arnhem is het even na 21.00 uur bijna uitgestorven. Een enkele vrachtwagen raast voorbij.

Volledig scherm Een lege parkeerplaats bij GelreDome. © Roland Heitink

De carpoolplaats bij GelreDome, waar het normaal ’s avonds vol staat met auto’s met jeugd erin, is nu volledig stil en leeg.

Volledig scherm Het plein voor Arnhem CS: leeg en verlaten. © DG

Ook het station en de centrumring van Arnhem zijn sinds 21.05 uur uitgestorven. De Arnhemse straten worden gedomineerd door een leger maaltijdbezorgers op brommers en fietsen. Enkele hondenuitlaters melden zich ook op straat. De handhavers in de Gelderse hoofdstad zijn tevreden: iedereen lijkt zich aan de avondklok te houden.

Een taxichauffeur vertelt dat er deze avond maar vier taxi's rondrijden door de stad. Vorige week waren dat er nog tien tot vijftien, voor de coronacrisis zelfs 150.

Volledig scherm Het centrum van Groesbeek. © DG

Ook in kleinere plaatsen als Groesbeek en Mook is het uitgestorven, vertelt onze verslaggever. De straten zijn zo goed als leeg na het ingaan van de avondklok.

Volledig scherm Een verlaten Marktplein in Wijchen. © DG

Ook in Wijchen is het rustig op straat, meldt een man die zijn hond uitlaat. Hij loopt anders dan anders nu een rondje door het centrum. ,,Even kijken hoe rustig het is.”

Volledig scherm Stilte in Duiven. © RonV Media

In Duiven is het stil op straat, op een enkeling na die een rondje met de hond loopt zie ik niemand op straat. Een man loopt met hond op het verder uitgestorven uitlaat veldje langs het Droopad te Duiven, hij geeft aan verbaast te zijn dat het zo stil is op straat.

Op de Visserlaan nabij het station is naast de man met hond geen sterveling te bekennen, op de bekende hangplekken ook geen jeugd, zelfs zij lijken zich aan de avondklok te houden. Enige tijd later rijdt een auto over de Visserlaan richting station, er wordt een persoon afgezet en de auto verdwijnt daarop in de horizon. Niet veel later een tweede auto, de bestuurster werkt in de thuiszorg en is op weg voor haar werk, wil geen quote geven. Een derde automobilist merkt in op en kiest in zijn of haar haast het hazenpad! P