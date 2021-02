Rutte, Baudet, Kaag en andere lijstrekkers komen naar De Gelderlander: wat wil jij van ze weten?

Hoe gaat Mark Rutte (VVD) Gelderland verlossen van de stikstofcrisis? Wat gaat Gert-Jan Segers (ChristenUnie) doen om van de tolgelden op de verlengde A15 af te komen? Op welke manier helpt Lilianne Ploumen (PvdA) ons uit de wooncrisis? Al deze onderwerpen passeren de komende weken de revue in de gesprekken tussen journalisten van deze krant en de politici die de komende vier jaar het land willen besturen.



In de aanloop naar 17 maart komen elf lijsttrekkers van de grootste partijen uit de Tweede Kamer naar Gelderland. Zij gaan in gesprek over onderwerpen die voor alle Nederlanders van belang zijn, maar óók over dossiers die vooral voor deze regio van belang zijn. De gesprekken worden allemaal uitgezonden op dg.nl. Uiteraard is er ook in de papieren krant volop aandacht voor de gesprekken.