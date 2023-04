Rutte maakt excuses aan Groningen • Hans de B. beschoot hulpverleners in polikliniek en krijgt zware straf

STAAT HANDELDE ONRECHTMATIG JEGENS SLACHTOFFERS TOESLAGENAFFAIRE | De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor het leed dat Nijverdalse slachtoffers van de toeslagenaffaire is aangedaan. De rechtbank in Almelo oordeelt dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Hiermee baant de rechter een nieuwe weg naar schadevergoeding voor hen en duizenden andere toeslagenouders.

HARD DOOR HET BOS FIETSEN IS GEEN ‘INTENSIEVE RECREATIE’, OORDEELT RECHTER | De mountainbikeroute door de Vennebulten in Heelweg is toegestaan, vindt de rechter. De bezwaren van belangenorganisaties Stichting Natuur en Milieu Aalten en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zijn allemaal van tafel geveegd.

BIDEN BEVESTIGT KANDIDATUUR VOOR VERKIEZINGEN | President Joe Biden (80) stelt zich opnieuw verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen van 2024. Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt in een videoboodschap, precies vier jaar na zijn aankondiging deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2020.

HANS DE B. BESCHOOT HULPVERLENERS IN POLIKLINIEK: KRIJGT ZWARE STRAF | De rechtbank in Arnhem legt Groesbeker Hans de B. een zware straf op voor zijn poging om 3 medewerkers van Iriszorg dood te schieten. In de uiterst angstige en gevaarlijke situatie die hij op 8 augustus 2022 in de Nijmeegse polikliniek van de verslavingsinstantie creëerde bedreigde hij daarna de toegesnelde agenten zo ernstig, dat die zich terecht genoodzaakt voelden om hun vuurwapen te gebruiken.

AFREKENEN BIJ DE KASSA? EERST POSTCODE GEVEN | Afrekenen bij de Jumbo? Voer dan eerst maar even je postcode in om de ‘service te verbeteren’. Maar is dat wel zo koosjer? ,,Het is overduidelijk dat ze je gegevens gewoon willen om nog meer geld te verdienen.’’

KOPEN ZONDER KIJKEN-STEL WILDE KOOP BIJNA ONTBINDEN | Het scheelde niet veel of Kim (30) en Paul (33) hadden de aankoop van hun nieuwe woning geannuleerd. Dat was maandagavond te zien in een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijken, waar 1.020.000 mensen op afstemden. ,,Nu besef je in een keer dat je op alle fronten de controle uit handen geeft.”

Volledig scherm Kim en Paul in Kopen zonder kijken © RTL

MAN (41) IN POLEN GEARRESTEERD VOOR PROJECTEREN VAN LEUZEN OP ANNE FRANKHUIS | De politie heeft in Polen een 41-jarige man opgepakt voor het projecteren van racistische leuzen op het Anne Frankhuis in Amsterdam, afgelopen februari. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de extreem-rechtse Canadees Robert W. Hij zou meteen na zijn daad naar Polen zijn vertrokken.

ZO'N OMGEKEERDE VLAG DOET OUDERS VAN OMGEKOMEN MILITAIR TIM ONTZETTEND PIJN | Op de lijkkist van de omgekomen militair Tim Hoogland uit Vroomshoop lag het nationale rood-wit-blauw. Uit eerbetoon en om respect te betuigen. Nu wordt de ’s lands driekleur op grote schaal omgekeerd gebruikt. Uit onvrede en om te protesteren. „Dat doet zeer. Ik weet niet of mensen dat beseffen.”

DHL-BUS VERLIEST PAKKETJES NA BOTSING MET VRACHTWAGEN | Een bestelbus van DHL en een vrachtwagen hebben elkaar geraakt op de Kamperweg tussen Wezep en Heerde. Beide voertuigen zijn in de berm terecht gekomen. Pakketjes en onderdelen van de bus liggen verspreid over de weg.

ONGEHOORD NEDERLAND VECHT VOOR VOORTBESTAAN | Ongehoord Nederland laat het er niet bij zitten en neemt stappen tegen de beslissing van de NPO om bij de staatssecretaris een verzoek in te dienen tot schrappen van de licentie. De NPO heeft ‘onzorgvuldig gehandeld’, stelt advocaat Hakan Külcü dinsdag in de uitzending van Ongehoord Nieuws.

JAN LINDERS VERKOOPT OVERGEBLEVEN WINKELS AAN JUMBO, PLUS EN ALDI | Tien supermarkten van Jan Linders in deze regio zijn verkocht aan Jumbo, Plus en Aldi. De meeste filialen gaan naar Jumbo, zoals die in Lent, Gennep en Mill. Boxmeer krijgt een Plus-winkel.

RUTTE MAAKT EXCUSES AAN GRONINGEN | Het kabinet trekt de komende dertig jaar in totaal 22 miljard euro uit voor Groningen als compensatie voor de jarenlange aardgaswinning. Het rijk doet ‘alles wat nodig is’ om schade te vergoeden en te zorgen dat ‘iedereen een veilig huis heeft’. ,,U bent in de steek gelaten.”

