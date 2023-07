‘Rutte moet weg als premier’ vinden lezers na val van wéér een kabinet: ‘Hij is glad als een paling’

column Ook al zijn we ook veer­tig-plus, we zijn heus wel jong, snel en wild

Ik was vorige week dus op Down The Rabbit Hole, een muziekfestival aan de Groene Heuvels. We wonen op 900 meter van de ingang, dus ons huis zat vol logees. Tijdens het ontbijt op zaterdagochtend zat ik naast mijn broer en we kletsten wat over de eerste dag.